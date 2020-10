Onde assistir ao vivo a Manchester United x RB Leipzig, pela Liga dos Campeões?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), em Old Trafford; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo a liderança do grupo H, o recebe o na tarde desta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), em Old Trafford, pela segunda rodada da fase de grupos da . A partida terá transmissão ao vivo pela TNT, na TV fechada, além do EI Plus.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x RB Leipzig DATA Quarta-feira, 28 de outubro de 2020 LOCAL Old Trafford - Manchester, ING HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo pela TNT, na TV fechada, além do EI Plus, a partir das 17h (de Brasília). Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a importante vitória sobre o PSG na estreia da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Manchester United entra em campo buscando a ponta do grupo H.

O técnico Solskjaer deve contar com o retorno de Anthony Martial, enquanto Cavani deve iniciar no banco de reservas.

Já o RB Leipzig vem de vitória sobre o Istanbul BB por 2 a 0 na primeira rodada, e busca seguir os 100% de aproveitamento na competição.

Halstenberg, Klostermann, Mukiele, Haidara, Laimer e Tyler Adams são desfalques certos. Por outro lado, Sabitzer retorna.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Tuanzebe, Lindelof, Shaw; Wan-Bissaka, Fred (Pogba), McTominay, Alex Telles; Van de Beek (Bruno Fernandes); Cavani (Rashford), Martial.

Provável escalação do RB Leipzig: Gulacsi; Henrichs, Upamecano, Konaté, Angeliño; Kampl, Nkunku; Sabitzer, Olmo, Forsberg; Poulsen.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Manchester United Liga dos Campeões 20 de outubro de 2020 Manchester United 0 x 0 Premier League 24 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester United x Premier League 1 de novembro de 2020 13h30 (de Brasília) Istanbul BB x Manchester United Liga dos Campeões 4 de novembro de 2020 14h55 (de Brasília)

RB LEIPZIG

JOGO CAMPEONATO DATA RB Leipzig 2 x 0 Istanbul Liga dos Campeões 20 de outubro de 2020 RB Leipzig 2 x 1 Hertha Berlin 24 de outubro de 2020

