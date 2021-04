Onde assistir ao vivo a Luverdense x RB Bragantino pelo Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (1), às 17h (de Brasília), pela segunda fase; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela segunda fase da Copa do Brasil, Luverdense e RB Bragantino duelam nesta quinta-feira (1), no estádio Passos das Emas, a partir das 17h (de Brasília). Quem vencer avança. Em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e do Premier, no pay-per-view. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Luverdense x RB Bragantino DATA Quinta-feira, 1 de abril de 2021 LOCAL Passos das Emas, Lucas do Rio Verde (MG) HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta (PR)

Quarto árbitro: Rodrigo da Fonseca Silva (MT)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Reprodução Instagram

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e do Premier, no pay-per-view. Na Goal, vocês também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Luverdense tem reforços importantes para o duelo desta quinta-feira. Nikolas Santos e Fellipe Ferreira, recém-chegados ao clube, estão à disposição do técnico Raul Cabral.

Do outro lado, o RB Bragantino está invicto na atual temporada e chega confiante e descansado para o jogo. O Massa Bruta não terá o goleiro Cleiton, que se recupera fisicamente após o covid-19, enquanto o zagueiro Natan deve estrear.

Provável escalação do Luverdense: Gabriel Felix, Leo Campos, Raphael, Kadu, Kazu, Alan Fabrício, Jean, Abuda, Isac, Wilian Marcilio e Leo Goteira.

Provável escalação do RB Bragantino: Julio César; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo..

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LUVERDENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Luverdense 3 x 1 Sinop Campeonato Mato-Grossense 27 de março de 2021 Operário 2 x 0 Luverdense Campeonato Mato-Grossense 21 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio Sorriso x Luverdense Campeonato Mato-Grossense 5 de abril de 2021 17h (de Brasília) Cuiabá x Luverdense Campeonato Mato-Grossense 10 de abril de 2021 A definir

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 3 x 2 Mirassol Copa do Brasil 18 de março de 2021 RB Bragantino 2 x 1 Santo André Campeonato Paulista 14 de março de 2021

Próximas partidas