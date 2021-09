Onde assistir ao vivo a Leeds x Liverpool, pela Premier League?

Equipes duelam neste domingo (12), às 12h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Liverpool e Leeds se enfrentam no início da tarde deste domingo (12), às 12h30 (de Brasília), Elland Road, em duelo válido pela quarta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada, e do Star+, pela internet. Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Leeds x Liverpool DATA Domingo, 12 de setembro de 2021 LOCAL Elland Road - Leeds, ING HORÁRIO 12h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, na TV fechada, e o Star+, pela internet, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com sete pontos em duas vitórias e um empate, o Liverpool volta a campo mirando apenas no triunfo fora de casa para seguir subindo na tabela de classificação.

Para o confronto, o técnico Jurgen Klopp terá disponível Harvey Elliott, mas Firmino, ainda ausente, pode ser substituído por Diogo Jota.

Do outro lado, o Leeds, com apenas dois pontos (uma derrota e dois empates consecutivos), ainda busca a primeira vitória no Campeonato Inglês.

Provável escalação do Liverpool: Kellejer; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Elliott, Henderson, Thiago; Salah, Jota, Mané.

Provável escalação do Leeds: Meslier; Ayling, Llorente, Cooper, Dallas; Phillips; James, Klich, Roberts, Harrison; Bamford.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 2 x 0 Burnley Premier League 21 de agosto de 2021 Liverpool 1 x 1 Chelsea Premier League 28 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liverpool x Crystal Palace Premier League 18 de setembro de 2021 11h (de Brasília) Norwich x Liverpool Copa da Liga Inglesa 21 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

LEEDS

JOGO CAMPEONATO DATA Leeds 3 x 0 Crewe Copa da Liga Inglesa 24 de agosto de 2021 Burnley 1 x 1 Leeds Premier League 29 de agosto de 2021

Próximas partidas