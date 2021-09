Onde assistir ao vivo a Grêmio x Ceará, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (12), às 11h (de Brasília), na Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Grêmio e Ceará se enfrentam na manhã deste domingo (12), às 11h (de Brasília), na Arena, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

A arbitragem será de Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo, com assistências de Marcelo Carvalho e Gustavo Rodrigues. No VAR, Rodrigo Guarizo, estará no comando.

Na zona de rebaixamento, com 16 pontos, o Grêmio busca voltar a vencer, após a derrota para o Corinthians, enquanto o Ceará vem de dois empates e duas derrotas, e soma 24 pontos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Após a saída de Maicon e 12 dias de treinamentos, o Grêmio volta a campo neste domingo sem grandes mudanças na equipe titular.

O técnico Felipão deve manter Kannemann ao lado de Geromel, enquanto Gabriel Chapecó pode seguir no gol. Brenno corre por fora.

Já o Ceará pode terá à disposição Gabriel Santos, regularizado.

Provável escalação do Grêmio: Gabriel Chapecó; Vanderson (Guedes), Geromel, Kannemann e Rafinha; Thiago Santos, Villasanti, Alisson, Campaz e Ferreira (Jhonata Robert); Borja.

Provável escalação do Ceará: Richard; Fabinho, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, William Oliveira, Rick, Vina e Lima; Cléber.

Veja informações da partida! Jogo: Grêmio x Ceará Quando e que horas? Domingo, 12 de setembro de 2021, às 16h (de Brasília). Local: Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGOS CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 4 Flamengo Copa do Brasil 25 de agosto de 2021 Grêmio 0 x 1 Corinthians Brasileirão 29 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Grêmio Copa do Brasil 15 de setembro de 2021 20h30 (de Brasília) Flamengo x Grêmio Brasileirão 19 de setembro de 2021 20h30 (de Brasília)

CEARÁ

JOGOS CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 1 Flamengo Brasileirão 22 de agosto de 2021 América-MG 2 x 0 Ceará Brasileirão 29 de agosto de 2021

Próximas partidas