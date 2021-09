Onde assistir ao vivo a Cuiabá x Santos, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste sábado (4), às 21h (de Brasília), na Arena Pantanal; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Santos e Cuiabá se enfrentam na noite deste sábado (4), às 21h (de Brasília), na Arena Pantanal, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo no Premiere , na TV fechada. Na Goal , você acompanha em tempo real clicando aqui .

Bruno Arleu, do Rio de Janeiro, será o árbitro, auxiliado por Luiz Claudio Regazone e Daniel do Espírito. No VAR, o comando será de Carlos Eduardo Nunes.

Depois da goleada para o Flamengo na última rodada, o Peixe busca reencontrar o caminho da vitória (vem de quatro empates e uma derrota) para subir na tabela de classificação, com 22 pontos, enquanto o Cuiabá registra 21.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Separados por apenas um ponto na classificação, Cuiabá e Santos buscam apenas o triunfo neste sábado.

Buscando deixar de lado a derrota para o Flamengo, o Peixe segue sem contar com Marinho, lesionado.

Do outro lado, o Cuiabá não terá Rafael Gava em fase de transição, e Pepê, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Camilo, Yuri e Uillian Correia brigam por duas vagas no meio-campo.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Madson, Robson, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Carlos Sánchez; Gabriel Pirani (Diego Tardelli), Marcos Leonardo (Marinho) e Marcos Guilherme.

Provável escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Auremir e Yuri (Uillian Correia); Camilo, Cabrera e Clayson; Jenison.

Veja informações da partida! Jogo: Cuiabá x Santos Quando e que horas? Sábado, 4 de setembro de 2021, às 21h (de Brasília). Local: Arena Pantanal - Cuiabá, MT.

Qual é o número do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGOS CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 0 Santos Copa do Brasil 25 de agosto de 2021 Santos 0 x 4 Flamengo Brasileirão 28 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Bahia Brasileirão 11 de setembro de 2021 21h (de Brasília) Santos x Athletico-PR Copa do Brasil 14 de setembro de 2021 21h30 (de Brasília)

CUIABÁ

JOGOS CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 2 Cuiabá Brasileirão 22 de agosto de 2021 Fortaleza 0 x 0 Cuiabá Brasileirão 30 de agosto de 2021

Próximas partidas