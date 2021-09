Onde assistir ao vivo a Cruzeiro x Operário-PR, pela Série B?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), em Alagoas; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Cruzeiro e Operário-PR se enfrentam na noite desta quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), na Arena do Jacaré, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Operário-PR DATA Arena do Jacaré, Sete Lagoas - MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodrigo Dalonso (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Helton Nunes (SC)

Quarto árbitro: André Luiz Skettino (MG)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Assistente VAR: Flávio Gomes Barroca (RN)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Divulgação Cruzeiro

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira, em Alagoas. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

De olho em mais um triunfo na Série B sob o comando de Luxemburgo, o Cruzeiro entra em campo sem contar com Rhodolfo, Jean Victor e Ariel Cabral, lesionados.

No entanto, a Raposa deve ter o atacante Marcelo Moreno como principal novidade.

Já o Operário-PR, com duas derrotas e um empate, busca reencontrar o caminho da vitória. Até o momento, soma 33 pontos, enquanto a Raposa registra 29.

Moisés, em tratamento intensivo no joelho, é tratado como dúvida.

Provável escalação da Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Eduardo Brock, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Rômulo e Giovanni (Marcinho); Wellington Nem, Bruno José (Claudinho) e Marcelo Moreno (Thiago).

Provável escalação do Operário-PR: Ivan, Felipe Albuquerque, Cleylton, Ednei (Rayan) e Rafael Santos (Marcelo Hermes); André Luiz, Marcos Júnior e Fessin; Niltinho (Richard), Moisés (Richard, Camilo ou Iago) e Rodrigão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 1 Cruzeiro Série B 7 de setembro de 2021 Cruzeiro 1 x 0 Ponte Preta Série B 11 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Cruzeiro Série B 19 de setembro de 2021 16h (de Brasília) Cruzeiro x CSA Série B 26 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

OPERÁRIO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Operário-PR 0 x 1 Vitória Série B 4 de setembro de 2021 Sampaio Corrêa 0 x 0 Operário-PR Série B 11 de setembro de 2021

Próximas partidas