Onde assistir ao vivo a Cruzeiro x Londrina, pela Série B?

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Cruzeiro recebe o Londrina na noite desta sexta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Londrina DATA Sexta-feira, 30 de julho de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: André Luiz de Freitas (GO)

Assistentes: Tiago Gomes (GO) e Hugo Savio Xavier (GO)

Quarto árbitro: Ronei Cândido (MG)

ONDE VAI PASSAR?

O Cruzeiro busca a vitória em casa nesta sexta-feira / Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Premiere, no pay-per-view, vai passar o jogo desta sexta-feira, no Mineirão. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Lutando contra o rebaixamento para a Série C, o Cruzeiro, com 12 pontos, entra em campo pressionado pelo resultado positivo em casa.

Rhodolfo, com edema na panturrilha direita, e Lucas Ventura, com entorse no tornozelo direito, serão desfalques na partida.

Do outro lado, o Londrina, também com 12 pontos, vem de vitória sobre o Remo na última rodada.

Para o confronto, o técnico Márcio Fernandes terá os retornos do zagueiro Lucas Costa e com o lateral-esquerdo Luiz Henrique, que cumpriram suspensão.

Provável escalação do Londrina: César; Lucas Costa, Marcondes, Augusto e (Luiz Henrique) Felipe Vieira; Tárik, Marcelo Freitas, Celsinho e Lucas Lourenço; Douglas Santos e Safira.

Provável escalação da Cruzeiro: Fábio, Norberto, Eduardo Brock, Rhodolfo, Jean, Flávio, Rômulo, Marcinho, Bruno José, Felipe Augusto e Rafael Sobis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LONDRINA

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 0 x 0 Confiança Brasileirão Série B 20 de julho de 2021 Londrina 1 x 0 Remo Brasileirão Série B 23 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Londrina x CRB Brasileirão Série B 8 de agosto de 2021 20h30 (de Brasília) Ponte Preta x Londrina Brasileirão Série B 10 de agosto de 2021 A definir

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 1 x 0 Cruzeiro Brasileirão Série B 20 de julho de 2021 Vila Nova 0 x 0 Cruzeiro Brasileirão Série B 24 de julho de 2021

Próximas partidas