Onde assistir ao vivo a América-MG x RB Bragantino, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), no Independência; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

América-MG e RB Bragantino se enfrentam na noite desta segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), no Independência, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Para o confronto em casa, o técnico Vagner Mancini vai mexer na equipe. Sem o lateral Alan Ruschel, suspenso, João Paulo pode aparecer entre os titulares.

Chrigor, por questões contratuais, também está fora e deve ser substituído por Rodolfo.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino, embalado com a classificação à semifinal da Sul-Americana, não poderá contar com Helinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e nem com Bruno Tubarão e Léo Ortiz.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Ramon e João Paulo; Alê, Ademir e Felipe Azevedo; Rodolfo e Fabrício Daniel.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Weverton, Fabrício Bruno, Natan e Weverson; Jadsom Silva, Eric Ramires e Pedrinho; Artur, Leandrinho e Cuello.

Escala de arbitragem:

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Henrique Neu (SC) e Helton Nunes (SC)

Quarto árbitro: Michel Patrick (MG)

VAR: Rodolpho Toski (PR)

Assistente VAR: Luciano Roggenbaum (PR)

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)​

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RED BULL BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 x 2 Juventude Brasileirão 14 de agosto de 2021 RB Bragantino 1 x 0 Rosario Copa Sul-Americana 17 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Atlético-MG Brasileirão 29 de agosto de 2021 20h30 (de Brasília) Internacional x RB Bragantino Brasileirão 7 de setembro de 2021 21h30 (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 1 x 0 Fluminense Brasileirão 8 de agosto de 2021 Chapecoense 1 x 1 América-MG Brasileirão 17 de agosto de 2021

Próximas partidas