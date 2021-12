Onde assistir ao vivo a Porto x Benfica, pela Taça de Portugal?

Clássico português! O Benfica enfrenta o Porto na tarde desta quinta-feira (23), às 17h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, pela terceira fase da Taça de Portugal. A partida terá transmissão ao vivo da Espn Brasil, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

QUANDO É?

JOGO Porto x Benfica DATA Quinta-feira, 23 de dezembro de 2021 LOCAL Estádio do Dragão - Porto, POR HORÁRIO 17h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Espn Brasil, na tv fechada, e a HBO Max, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Dividindo a liderança do Campeonato Português com o Sporting, o Porto volta as atenções para o clássico contra o Benfica, nesta quinta-feira, pela Taça de Portugal.

Para o confronto, Pepe deve seguir como principal desfalque dos Dragões.

Já o Benfica, pressionado pelo resultado positivo, deve entrar em campo com força máxima, enquanto o técnico Jorge Jesus segue como principal nome para assumir o Flamengo.

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Almeida, Otamendi, Vertonghen; Gilberto, Weigl, Mario, Grimaldo; Rafa, Yaremchuk, Nunez.

Provável escalação do Porto: Costa; Mario, Mbemba, Cardoso, Sanusi; Otavio, Uribe, Vitinha, Diaz; Evanilson, Taremi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BENFICA

JOGO CAMPEONATO DATA Benfica 3 x 0 Sporting da Covilhã Taça da Liga 15 de dezembro de 2021 Benfica 7 x 1 Marítimo Campeonato Português 19 de dezembro de 2021

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Porto x Benfica Campeonato Português 30 de dezembro de 2021 18h (de Brasília) Benfica x P. Ferreira Campeonato Português 8 de janeiro de 2022 A definir

PORTO

JOGO CAMPEONATO DATA Porto 1 x 0 Rio Ave Taça de Portugal 15 de novembro de 2021 Vizela 0 x 4 Porto Campeonato Português 19 de dezembro de 2021

