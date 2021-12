Onde assistir ao vivo a Osasuna x Barcelona, pelo Campeonato Espanhol?

Eliminado da Champions League, o Barcelona enfrenta o Osasuna no início da tarde deste domingo (12), no Reyno de Navarra, às 12h15 (de Brasília), pela 17ª rodada da La Liga. A partida terá a transmissão ao vivo da Espn Brasil, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Osasuna x Barcelona DATA Domingo, 12 de dezembro de 2021 LOCAL Reyno de Navarra - Osasuna, ESP HORÁRIO 12h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo será transmitido ao vivo na Espn Brasil, na TV fechada, e no Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na sétima posição do Campeonato Espanhol e eliminado da Champions League, o Barcelona entra em campo pressionado pela vitória.

Para o confronto, o técnico Xavi não terá Alba e Memphis Depay, lesionados.

Do outro lado, o Osasuna, sem vencer há seis jogos na La Liga, também só pensa nos três pontos.

A equipe não terá Jesus Areso, com lesão no pulso, enquanto Juan Perez é tratado como dúvida.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Pique, Mingueza; F de Jong, Busquets, Nico; Gavi, Demir, Dembele.

Provável escalação do Osasuna: Herrera; Vidal, U Garcia, D Garcia, Sanchez; Barja, Torro, Brasanac, R Garcia; Avila, Budimir.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 0 x 1 Betis La Liga 4 de dezembro de 2021 Bayern de Munique 3 x 0 Barcelona Champions League 8 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Boca Juniors Amistoso 14 de dezembro de 2021 14h (de Brasília) Barcelona x Elche La Liga 18 de dezembro de 2021 14h30 (de Brasília)

OSASUNA

JOGO CAMPEONATO DATA San Agustín x Osasuna Copa del Rey 2 de dezembro de 2021 Levante 0 x 0 Osasuna La Liga 5 de novembro de 2021

Próximas partidas