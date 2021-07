Onde assistir ao vivo a Mirassol x Paraná, pela Série C?

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela sétima rodada da Série C; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Mirassol recebe o Paraná neste sábado (10), às 15h (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em duelo válido pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Nsports, na internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Mirassol x Paraná DATA Sábado, 10 de julho de 2021 LOCAL Estádio José Maria de Campos Maia - Mirassol, SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alinor Silva da Paixão (MT)

Assistentes: Paulo Cesar Silva Faria e Fernanda Kruger (MT)

Quarto árbitro: Vinicius Furlan (SP)

ONDE VAI PASSAR?



As equipes se enfretam pelo Grupo B / Foto: Léo Roveroni/Ag. Mirassol/Divulgação

A TV Nsports, na internet, é o serviço de streaming que vai transmitir o jogo deste sábado, às 15h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mirassol e Paraná estão no Grupos B, do Campeonato Brasileiro da Série C, o Mirassol está com 7 pontos e vem de uma derrota no campeonato, o Paraná segue com 4 pontos na penúltima colocação do grupo.

O Mirassol não deve contar com o técnico, Eduardo Baptista que foi expulso na última partida contra o São José. Já o Paraná deve contar com o elenco completo para essa partida, e já conta com o reforço do volante, Janderson Mais no elenco.

O volante Janderson Maia é nossa nova contratação para a sequência da temporada 2021. ✍🏼



👉🏼 Veja mais no site oficial: https://t.co/GK21Wohdcz#FechadoComOParaná #BemVindoAoTricolorDaVila pic.twitter.com/c3pltW2Vzg — Paraná Clube (@ParanaClube) July 8, 2021

Provável escalação do Mirassol: Matheus; Jeferson, Renan Dutra, Rean Diniz, Foguinho; Daniel, Neto Moura, Sousa; Lucas Silva, Fabricio e Raphael Macena.

Provável escalação do Paraná: Grassi; Murici, Jonathan, Guarapuava, Danilo; Moisés Gaúcho, Kriguer, Adriano; Gabriel Pires, França e Reis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MIRASSOL

JOGO CAMPEONATO DATA Mirassol 1 x 2 Ituano Série C 26 de junho de 2021 São José 2 x 1 Mirassol Série C 4 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Mirassol x Criciúma Série C 17 de julho de 2021 11h (de Brasília) Novorizontino x Mirassol Série C 24 de julho de 2021 17h (de Brasília)

PARANÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Paraná 3 x 1 São José Série C 26 de junho de 2021 Criciúma 2 x 0 Paraná Série C 4 de julho de 2021

Próximas partidas