Onde assistir ao vivo a Ituano x Criciúma, pela Série C?

Os times entram em campo nesta quarta (4), às 17h (de Brasília), no Novelli Júnior; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Criciúma visita o Ituano nesta quarta-feira (4), às 17h (de Brasília), no Novelli Júnior, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C . A partida terá transmissão ao vivo da TV Nsports, na internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ituano x Criciúma DATA Quarta-feira, 4 de agosto de 2021 LOCAL Estádio Novelli Júnior - Itu, SP HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Marconi de Souza Gonçalo e Renato Gomes Tolentino (DF)

Quarto árbitro: Flávio Roberto Mineiro Ribeiro (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Ituano enfrenta o Criciúma iniando o segundo turno da Série C / Foto: Everton Silveira/Agência Freelancer

A TV Nsports , na internet, é o serviço de streaming que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, às 17h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Iniciando o segundo turno da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série C, o Ituano recebe o Criciúma no Novelli Júnior. Atualmente na quarta posição, o time de Itu conquistou 16 pontos; foram cinco vitória e um empate, e três derrotas. A equipe do técnico Mazola Júnior, não deve ter nenhum desfalque para o duelo desta quarta-feira.

Já o Criciúma está em uma posição acima do Ituano com 17 pontos, em 9 rodadas foram; cinco vitórias e dois empates, e duas derrotas. A equipe do técnico Paulo Baier, disputou as duas partidas da Copa do Brasil contra o Fluminense em seguinda, e apesar da vitória no jogo de ida, a equipe foi eliminada da competição. Para a partida o técnico não deve ter nenhum desfalque.

Terminado o 1o turno da Série C, 8 atletas jogaram 8 partidas das 9 rodadas. Entre eles Tiago Marques com 674 minutos (mais tempo em campo) e Igor Henrique com 605 minutos.

Com 7 jogos, estão Pegorari e o Léo Duarte que jogaram 630 minutos.

Fotos: @mschincariol e @Fernandor1978 pic.twitter.com/oIR2oQD2Fy — Ituano Futebol Clube (@ituanooficial) July 27, 2021

Provável escalação do Ituano: Pegorari; Pacheco, Mateus, Bernardo, Rhuan; Jiménez, Bruno Lima, Eduardo Ramos; João Victor, Lucas Nathan e Tiago Marques.

Provável escalação do Criciúma: Gustavo; Alemão, Rodrigo, Marcel Scalese, Helder; Dudu Vieira, Eduardo, Dudu Figueiredo; Hygor, Fellipe Mateus e Marcão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ITUANO

JOGO CAMPEONATO DATA Ituano 2 x 1 Ypiranga Série C 18 de julho de 2021 Ceará 3 x 1 Fortaleza Série C 25 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Novorizontino x Ituano Série C 7 de agosto de 2021 17h (de Brasília) Ituano x São José Série C 14 de agosto de 2021 17h (de Brasília)

CRICIÚMA

JOGO CAMPEONATO DATA Criciúma 2 x 1 Fluminense Copa do Brasil 27 de julho de 2021 Fluminense 3 x 0 Criciúma Copa do Brasil 31 de julho de 2021

Próximas partidas