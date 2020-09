Onde assistir ao vivo a Internacional x São Paulo, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo neste sábado (26), no Beira-Rio, às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a recuperação após a derrota para o Grêmio na Copa Libertadores, o enfrenta o neste sábado (26), às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida antes da úlima mudança

QUANDO SERÁ?

JOGO Internacional x São Paulo DATA Sábado, 26 de setembro de 2020 LOCAL Beira-Rio - Alegre, RS HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Internacional

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada, a partir das 19h (de Brasília). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após mais uma derrota para o Grêmio, o Internacional entra em campo pressionado por um resultado positivo no Beira-Rio para buscar a recuperação no Brasileirão depois de duas derrotas consecutivas.

Para o duelo, o técnico Eduardo Coudet pode poupar alguns jogadores já visando o duelo no meio da semana contra o América de Cali, na .

Já o São Paulo também chega para o duelo após ser derrotado pela LDU por 4 a 2 na Libertadores, com o técnico Fernando Diniz muito questionado em meio às fortes críticas de parte da torcida e imprensa.

Ele provavelmente vai mexer na escalação do time titular. Luciano, suspenso na Liberta, retorna entre os 11, enquanto Brenner e Paulinho brigam por uma vaga.

💪 Reforços para o Tricolor em Porto Alegre.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/JECR7p7yWU — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 25, 2020

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Musto, Edenilson, Patrick e Boschilia; Thiago Galhardo e Abel Hernández.

calação do São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinicius (Juanfran), Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara e Hernanes (Igor Gomes); Luciano, Brenner (Paulinho Bóia) e Pablo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Internacional Campeonato Brasileiro 19 de setembro de 2020 Internacional 0 x 1 Copa Libertadores 23 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América de Cáli x Internacional Copa Libertadores 29 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) Grêmio x Internacional Campeonato Brasileiro 3 de outubro de 2020 17h (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 2 Copa Libertadores 17 de setembro de 2020 4 x 2 São Paulo Copa Libertadores 22 de setembro de 2020

Próximas partidas