Onde assistir ao vivo a Internacional x Esportivo, pelo Campeonato Gaúcho?

No Beira-Rio, equipes entram em campo nesta sábado (24), pela 11ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

No Beira-Rio, Internacional e Esportivo se enfrentam neste sábado (24), às 21h (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Esportivo x Internacional DATA Sábado, 24 de abril de 2021 LOCAL Beira-Rio, Porto Alegre, RS HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro

Auxiliares: Arthur Avelino Birk Preissler e Fabulo Oliveira Diniz

ONDE VAI PASSAR?



Colorado quer a vitória de olho na liderança / Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Premiere, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo deste sábado, às 21h (de Brasília). Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após estrear com derrota na Copa Libertadores, o Internacional volta as suas atenções para o Campeonato Gaúcho e busca a vitória para tentar alcançar a liderança. No entanto, o técnico Miguel Ángel Ramírez deve presevar alguns titulares já de olho no próximo duelo pela competição continental no meio da semana.

Boa tarde, torcida colorada! Equipe no gramado para o último trabalho antes de enfrentar o Esportivo. #VamoInter pic.twitter.com/BjHTPDe2fE — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 23, 2021

Do outro lado, o Esportivo entra em campo lutando contra o rebaixamento e vai tentar aproveitar o momento do rival para buscar somar pontos e escapar da degola sem depender de qualquer outro resultado.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba (Daniel); Rodinei (Heitor), Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Léo Borges (Moisés); Rodrigo Lindoso, Edenílson e Praxedes; Patrick, Yuri Alberto e Palacios.

Provável escalação do Esportivo: Anderson; Itaqui, Júnior Alves, Juan Sosa, Michael; Lucas Hulk, Mateus Santana, Juninho Tardelli; Vini Martins, William e Warlei.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Always Ready 2 x 1 Internacional Copa Libertadores 20 de abril de 2021 Aimoré 1 x 6 Internacional Gaúcho 14 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Deportivo Táchira Copa Libertadores 27 de abril de 2021 21h30 (de Brasília) Internacional x Olímpia Copa Libertadores 5 de maio de 2021 21h (de Brasília)

ESPORTIVO

JOGOS CAMPEONATO DATA Esportivo 2 x 2 Juventude Gaúcho 19 de abril de 2021 Esportivo 1 x 1 Ypiranga Gaúcho 9 de abril de 2021

Próximas partidas