Onde assistir ao vivo a Fluminense x Botafogo, pelo Campeonato Carioca?

Neste domingo (05), às 16h, Fluminense e Botafogo medem forças por uma vaga na final da Taça Rio; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O clássico entre e vai esquentar a semifinal da . As equipes entram em campo neste domingo (05), às 16h (de Brasília), em busca de uma vaga na final da competição. Após a Rede Globo rescindir o contrato para transmissão das partidas do , a Ferj conseguiu uma liminar na última sexta-feira que obriga a emissora carioca a passar o jogo na TV. A Globo acatou a decisão e vai transmitir a partida na TV aberta, no Sportv e no Premiere (veja os detalhes abaixo). Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Fluminense x Botafogo DATA Domingo, 5 de julho de 2020 LOCAL Nilton - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Após a Rede Globo anunciar a rescisão de contrato com a Ferj e com os clubes do Rio de Janeiro para transmissão do Campeonato Carioca, a semifinal entre Fluminense e Botafogo não seria transmitida na TV. Entretanto, a federação conseguiu, na noite da última sexta-feira (03), uma liminar que torna obrigatória a transmissão na TV aberta.

Desta forma, o inteiro poderá acompanhar o duelo pelo SporTV e pelo Premiere. Já Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Juiz de Fora terão transmissão da semifinal também na TV aberta. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 16h.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLUMINENSE

O Fluminense trabalha para encarar o Botafogo e voltar a marcar gols no Campeonato Carioca, o que ainda não aconteceu desde o retorno da competição. Mas além da falta de gols, Odair Hellmann terá problemas para escalar a zaga. O tricolor perdeu Matheus Ferraz pelo terceiro cartão amarelo e, agora, tem três zagueiros disponíveis para mandar a campo: Nino, Digão e Luccas Claro. Os dois primeiros têm mais partidas juntos, o que pode pesar na decisão do treinador.

Provável escalação do Fluminense: Muriel, Gilberto, Nino, Digão (Luccas Claro) e Orinho; Hudson, Yago e Nenê; Marcos Paulo, Wellington Silva e Fred. Técnico: Odair Hellmann

BOTAFOGO

Após golear a Cabofriense no retorno da Taça Rio, o Botafogo encontrou dificuldades para empatar com a Portuguesa por 0 a 0. Apesar da partida ruim, Paulo Autuori se disse satisfeito pela classificação após o pouco tempo de trabalho da equipe - foram apenas 10 dias de treinos presenciais. Agora, o treinador espera aproveitar o tempo de preparação para ajustar a equipe e seguir rumo à final da Taça Rio.

Provável escalação do Botafogo: Diego Cavalieri; Fernando, Marcelo Benevenuto, Kanu e Guilherme Santos; Caio Alexandre, Honda e Bruno Nazário; Luiz Fernando, Pedro Raul e Luis Henrique. Técnico: Paulo Autuori.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 0 x 3 Volta Redonda Campeonato Carioca 28 de junho de 2020 Macaé 0 x 0 Fluminense Campeonato Carioca 2 de julho de 2020

BOTAFOGO