Onde assistir ao vivo a Espanha x França, pela final da Liga das Nações?

Equipes duelam neste domingo (10), às 15h45 (de Brasília), pela final da Liga das Nações; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Espanha e França se enfrentam neste domingo (10), às 15h45 (de Brasília), no San Siro, pela final da Liga das Nações. O jogo terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na TV fechada, no Tik Tok da TNT Sports, na internet, e na plataforma de streaming do Estádio TNT Sports. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Espanha x França DATA Domingo, 10 de outubro de 2021 LOCAL San Siro - Milão, ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Assistentes: Gary Beswick e Adam Nunn (ING)

Quarto árbitro: Craig Pawson (ING)

VAR: Stuart Attwell (ING)

Assistente VAR: Chris Kavanagh (ING)

ONDE VAI PASSAR?

(Foto: Getty Images)

A TNT Sports, na TV fechada e no Tik Tok, e a plataforma de streaming do Estádio TNT Sports, transmitem com exclusividade o jogo deste domingo (10). Na Goal, você também acompanha a partida em tempo real.

Qual o número da TNT Sports?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de bater a atual campeã da Eurocopa, a Itália, a Espanha disputará a final da Liga das Nações. O time comandado por Luis Enrique possui uma proposta de jogo diferente, apostando na reformulação dos jogadores e das ideias de jogo.

Para esse duelo, o técnico terá algumas dúvidas, Mikel Oyarzabal e Pau Torres ainda não foram confimardos no time titular, com possíveis lesões.

Que grande decisão neste domingo! 🔥



Espanha ou França, quem conquistará a Liga das Nações? 🇪🇸 x 🇫🇷 pic.twitter.com/FNUveHaQr0 — Goal Brasil (@GoalBR) October 9, 2021

Do outro lado, a França , que proporcionou um espetáculo contra a Bélgica, vem animada com os resultados passados, principalmente na superação para virar o jogo contra a seleção belga.

Para esse jogo, a equipe tem um desfalque certo de Adrien Rabiot, que contriu a Covid-19. Além dele, Kanté, Lenglet, Giroud, Dembélé e Lucas Digne são dúvidas.

Provável escalação da Espanha: Simón, Azpillicueta, Aymeric Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso; Gavi, Busquets e Koke; Torres, Sarabia e Oyarzabal (Yeremi Pino).

Provável escalação da França: Lloris; Koundé, Varane, Lucas Hernández; Pavard, Pogba, Aurélien Tchouaméni, Theo Hernández; Mbappé e Benzema.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

ESPANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Kosovo 0 x 2 Espanha Eliminatórias - Europa 8 de setembro de 2021 Itália 1 x 2 Espanha Liga das Nações 6 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grécia x Espanha Eliminatórias - Europa 11 de novembro de 2021 16h45 (de Brasília) Espanha x Suécia Eliminatórias - Europa 14 de novembro de 2021 16h45 (de Brasília)

FRANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA França 2 x 0 Finlândia Eliminatórias - Europa 7 de setembro de 2021 Bélgica 2 x 3 França Liga das Nações 7 de outubro de 2021

Próximas partidas