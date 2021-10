Por que a final da Liga das Nações será disputada na Itália?

A UEFA escolheu o San Siro, em Milão, e o Juventus Stadium, em Turim, como sedes para disputar as partidas finais do torneio

A segunda edição da UEFA Nations League está perto de acontecer com as finais marcadas para outubro de 2021, na Itália. Neste fim de semana será conhecido o sucessor de Portugal, que venceu a competição em 2018.

A final seria disputada em junho de 2021. Porém, a pandemia do novo coronavírus obrigou a adiar a data da Eurocopa e a escolher um novo dia para a decisão. Após definirem os quatro semifinalistas – Itália, Espanha, Bélgica e França –, a UEFA determinou a sede.

O local escolhido foi a Itália, que será a anfitriã dos jogos decisivos. As duas semifinais, a disputa de terceiro lugar e a final acontecerão no San Siro (Milão) e no Juventus Stadium (Turim).

As semifinais aconteceram em 6 e 7 de outubro, com triunfos de Espanha e França sobre Itália e Bélgica. Os jogos decisivos acontecerão neste domingo (10). A finalíssima acontecerá no San Siro, enquanto a disputa de terceiro lugar ocorre no Juventus Stadium.