Onde assistir ao Mundial sub-20 2023 ao vivo?

O torneio será realizado na Argentina, e a seleção brasileira chega como uma das favoritas

Quer ver as melhores joias do futebol em campo? Quem pode ser o próximo grande jogadores daqui alguns anos? Tais perguntas começam a ser respondidas em competições como a Copa do Mundo sub-20. Agora em 2023, o torneio será realizado na Argentina e o Brasil, como sempre, chega como um dos favoritos ao título.

A Copa do Mundo sub-20 terá transmissão da CazéTV, no YouTube e na Twitch. Além disso, os duelos também poderão ser vistos através do FIFA+.

Com cinco títulos conquistados, o Brasil só está atrás da Argentina no ranking de maiores campeões do torneio – cuja primeira edição foi em 1977. A última conquista brasileira aconteceu em 2011, com um time que, dentre outros nomes, tinha Oscar, Philippe Coutinho, Casemiro, Neymar e tantos outros.