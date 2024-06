Quem são os narradores e comentaristas da CazéTV?

Veja quem são os profissionais que trabalham na equipe do canal digital, que transmite vários eventos esportivos

A CazéTV é um sucesso absoluto no Brasil. A “emissora online” de Casimiro Miguel e amigos, em parceria com a LiveMode, quebrou recordes de audiência durante a Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Além dela, o canal tem em seu currículo outros grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo Feminina 2023, Jogos Pan-Americanos 2023, Mundial de Clubes 2023 e, mais recentemente, adicionou ao seu cardápio a Eurocopa 2024 e as Olimpíadas de Paris.

Pensando nisso, a GOAL te mostra quem são os narradores e comentaristas que participam das transmissões da CazéTV...

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!