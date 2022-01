Onde assistir ao Campeonato Carioca 2022?

O Campeonato carioca de 2022 terá início no próximo dia 26 de janeiro, com os duelos ainda sem horários definidos. A edição terá como novidade o fim da fase preliminar, conhecida como “seletiva”. Dessa vez, o time que conseguiu o acesso para a Série A, o Audax, entrará diretamente na fase de grupos, sem precisar passar pela antiga fase preliminar.

A edição do Carioca de 2022 terá novamente transmissão da TV aberta, porém vive indefinição com relação ao sistema de pay-per-view. No ano de 2021, foram criados dois canais de PPV pela Federação carioca (FERJ) onde todos os jogos eram transmitidos. Já para este ano, ainda não houve um pronunciamento da Federação sobre o sistema.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Onde assistir aos jogos do Campeonato carioca?

Os torcedores que quiserem acompanhar os jogos do estadual, à princípio, ficarão limitados a dois jogos por semana que serão transmitidos na TV Record às quartas-feiras à noite e nas tardes de domingo.

A Federação carioca ainda não se pronunciou sobre o sistema de pay-per-view. Portanto, até o presente momento, apenas 16 confrontos do campeonato carioca terão transmissões

Quais equipes disputarão o Campeonato carioca de 2022?

O Brasileirão acabou e a gente já tá como? Cabeça 100% no Cariocão!



Então já cola aqui pra ver a primeira rodada! Contra quem seu time vai estrear? pic.twitter.com/pZzNPa8tYm — Cariocão (@Cariocao) December 10, 2021

• Audax Rio

• Bangu

• Boavista

• Botafogo

• Flamengo

• Fluminense

• Madureira

• Nova Iguaçu

• Portuguesa

• Resende

• Vasco da Gama

• Volta Redonda