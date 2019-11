Onde assistir ao amistoso entre Brasil x Coreia do Sul

Seleção volta a campo nesta terça-feira (19), às 10h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

Para o último compromisso do ano e bastante pressionada a seleção brasileira enfrenta a na manhã desta terça-feira (19), às 10h30 (de Brasília), no estádio Mohammed Bin Zayed, bastante conhecido dos brasileiros. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para todo o , além do Sportv, na TV fechada. Na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real clicando AQUI!

JOGO Brasil x Coreia do Sul DATA Terça-feira, 19 de novembro LOCAL Estádio Mohammed Bin Zayed - HORÁRIO 10h30 (de Brasília)

Torcida brasileira quer encerrar o ano com vitória / Foto: Getty Images

Atravessando o seu pior momento na seleção brasileira, o técnico Tite ainda não conseguiu vencer após a conquista da e vive um jejum de cinco jogos sem triunfos,com três empates e duas derrotas.

Para o último compromisso do ano, o treinador não poderá contar com o lateral-esquerdo Alex Sandro, que sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Renan Lodi deve aparecer entre os titulares novamente.

Na zaga, Tite também deve colocar Marquinhos no lugar de Thiago Silva.

Provável escalação do Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Éder Militão e Renan Lodi; Casemiro, Arthur, Coutinho e Willian; Gabriel Jesus e Firmino.

Ao contrário do Brasil, a Coreia do Brasil chega para o confronto após dois empates na Eliminatória asiática para a de 2022, e lideram o Grupo H, com oito pontos em quatro jogos disputados.

Provável escalação da Coreia do Sul: Seung Gyu Kim; Yong Lee, Min-jae Kim, Young-Gwon Kim e Jin-Su Kim; Jae-Sung Lee, Woo-Young Jung, Hwang In-Beom e Tae Hee Nam; Ui Jo Hwang e Heung-Min So

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 1 x 1 Amistoso 13 de outubro Brasil 0 x 1 Amistoso 16 de novembro

