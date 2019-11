Palco de Brasil x Coreia do Sul já sediou 'trauma' do futebol brasileiro

Em momento difícil após vencer a Copa América, seleção brasileira jogará no mesmo estádio que o Internacional perdeu para o Mazembe no Mundial de 2010

e se enfrentarão na próxima terça-feira (19), às 10h30 (de Brasília), no Mohammed Bin Zayed Stadium, em Abu Dhabi. O palco da partida sediou um trauma para o futebol brasileiro há nove anos.

Na ocasião, o foi quem sofreu no local. Campeão da Libertadores naquele ano, o time comandado por Celso Roth perdeu na semifinal do para o , do Congo. Esse foi um dos maiores vexames de times do país na história do torneio.

Badalado por causa da conquista obtida em âmbito continental, o time de Alegre chegou com a esperança de disputar uma nova final do torneio. Desta vez, o adversário seria a . No entanto, surpreendente revés nas semis fez a equipe ficar com trauma do local.

Nove anos mais tarde, a seleção brasileira viaja para entrar em campo no mesmo estádio. O time de Tite enfrentará a Coreia do Sul em um jogo amistoso. Porém, diferente do que vivia o Inter naquele ano, chega sem moral para jogar contra a equipe asiática.

Desde que venceu a , em julho passado, o Brasil fez cinco jogos e não venceu nem um sequer. A partida mais recente terminou em derrota para a por 1 a 0, com gol de Lionel Messi.

Em má fase, a equipe de Tite tenta reagir no palco que já foi traumático para um time brasileiro.

O Mohammed Bin Zayed Stadium ainda abrigou outros jogos importantes. Em 2013, o Brasil sub-17 entrou em campo no local, mas acabou eliminado em outro estádio do país. O venceu o Estudiantes, em 2009, no mesmo local na decisão do Mundial.