Onde assistir ao amistoso entre Barcelona e Girona, pela pré-temporada 2021/22?

Equipes entram em campo neste sábado (24), no Estádio Johan Cruyff , às 14h; em um amistoso de preparação

Barcelona e Girona entram em campo neste sábado, às 14h (de Brasília), no Estádio Johan Cruyff, em uma partida amistosa em preparação para a nova temporada. A partida, entretanto, não terá transmissão aqui no Brasil.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Girona DATA Sábado, 24 de julho de 2021 LOCAL Estádio Johan Cruyff - Barcelona, ESP HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Barcelona em preparação para a temporada 2021/22 / Foto: Getty Images

Nenhum canal ou streaming de esportes no Brasil fará a transmissão do amistoso entre Barça e Girona neste final de semana.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Barcelona dá início a sua nova temporada com uma série de partidas amistosas. O clube espanhol marcou quatro amistosos e já anunciou a partida com a Juventus, pelo Troféu Joan Gamper, no dia 8 de agosto.

Vale lembrar que o Barça segue se reforçando, Aguero, Eric García, Emerson, Depay são os principais reforços, no entanto, a diretoria segue com uma certa dificuldade em inscrever os jogadores, por conta da necessidade de reduzir os altos salários da equipe, que dificultam a renovação com o craque Lionel Messi.

𝐅 · 𝐎 · 𝐂 · 𝐔 · 𝐒 pic.twitter.com/ZhOMhDcEDQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2021

O Girona estava com um pé para voltar a primeira divisão espanhola, mas foi derrotado nas partidas de acesso para o Rayo Vallecano e segue na segunda divisão da La Liga.

Provável escalação do Barcelona: Neto; Dest, Piqué, Umtiti, Baldé; Pjnanic, Sergi, Puig; Polo, Demir e Escobar.

Provável escalação do Girona: Carlos; Bueno, Juanpe, Puigmal; Yan, Gumbau, Cristoforo, Monchu, Franquesa; Barcenas e Sylla.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Eibar 0 x 1 Barcelona La Liga 25 de maio de 2021 Barcelona 4 x 0 Gimnastic Amistoso 21 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Stuttgar x Barcelona Amistoso 31 de julho de 2021 13h (de Brasília) RB Salzburg x Barcelona Amistoso 4 de agosto de 2021 14h (de Brasília)

GIRONA

Últimas partidas

JOGOS CAMPEONATO DATA Rayo Vallecano 1 x 2 Girona 2ª Divisão 13 de junho de 2021 Girona 0 x 2 Rayo Vallecano 2ª Divisão 20 de junho de 2021

