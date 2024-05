Onde assistir a América-MG x Vila Nova ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (08), no Estádio Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

América-MG e Vila Nova se enfrentam na noite desta quarta-feira (8), às 21h (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela quarta rodada da Campeonato Brasileiro Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Ainda sem perder na Série B 2024, o América-MG ocupa a oitava posição, com cinco pontos. Até o momento, o Coelho empatou com a Chapecoense por 2 a 2 e com o Botafogo-SP por 1 a 1, além de vencer o Novorizontino por 2 a 0.

Por outro lado, o Vila Nova ocupa a sétima posição, somando seis pontos. Em três jogos disputados, a equipe conquistou duas vitórias (contra o Guarani por 2 a 0 e o Operário por 1 a 0) e sofreu uma derrota (para o Sport por 2 a 0).

Prováveis escalações

América-MG: Dalberson; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Éder e Marlon; Alê, Juninho e Benítez; Felipe Azevedo, Vítor Jacaré e Renato Marques. Técnico: Cauan de Almeida.

Vila Nova: Denis Júnior; João Vítor, Ruan Santos, Anderson Conceição e Eric; Igor Torres, Ralf e Cristiano; Alesson, Todinho (Henrique Almeida) e Luciano Naninho. Técnico: Márcio Fernandes.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Vila Nova

Não há desfalques confirmados.

Quando é?