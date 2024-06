Onde assistir a América-MG x Ponte Preta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (9), no Estádio da Ressacada; confira a transmissão e outras informações do jogo

América-MG e Ponte Preta se enfrentam neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela nona rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do canal GOAT no YouTube, da TV Brasil na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após ser derrotado pelo Paysandu por 2 a 0 na última rodada e perder a invencibilidade na Série B, o América-MG busca reencontrar o caminho da vitória para voltar ao G-4. Com 15 pontos, o Coelho está na luta para entrar no G-4.

Do outro lado, a Ponte Preta, com nove pontos e um aproveitamento de 37%, vem de uma vitória sobre o CRB por 4 a 2. Em oito jogos disputados, a Macaca soma duas vitórias, três empates e três derrotas.

Prováveis escalações

América-MG: Dalberson; Daniel Borges, Ricardo Silva, Éder e Marlon; Alê (Felipe Amaral), Juninho e Moisés; Adyson, Fabinho e Renato Marques.

Ponte Preta: Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Joilson, Sérgio Raphael (Castro ou Nilson Júnior) e Zé Mário (Gabriel Risso); Emerson Santos, Dudu Vieira e Ramon Carvalho; Matheus Régis, Gabriel Novaes e Jeh.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Mateus Silva está com dores no joelho, enquanto Luis Haquin defende a selelão boliviana.

Quando é?