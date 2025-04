Onde assistir a América-MG x Goiás ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (20), no Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

América-MG e Goiás se enfrentam nesta domingo (20), às 20h (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela 4ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ Premium, pelo streaming (confira a programação completa).

O América-MG vive um bom início de campeonato, com duas vitórias conquistadas nos três compromissos até aqui. A mais recente veio na última rodada, sobre o Amazonas, por 3 a 1. Atual 6° colocado, o Coelho quer, portanto, seguir em ascensão na tabela.

Do outro lado, porém, o Goiás também vive bom momento. O Esmeraldino é o 3° colocado e ainda não perdeu na Segundona, com duas vitórias nas duas primeiras rodadas e um empate no meio de semana, por 2 a 2, em clássico com o Vila Nova. Um novo triunfo poderia alçar a equipe à liderança.

Prováveis escalações

América-MG: Matheus Mendes; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Miqueias, Cauan Barros e Miguelito; Fabinho, Willian e Figueiredo. Técnico: William Batista.

Goiás: Tadeu; Willian Lepo (Diego Caito), Lucas Ribeiro, Messias e Lucas Lovat; Marcão, Juninho e Ravael Gava; Jajá, Arthur Caíke (Anselmo Ramon) e Zé Hugo. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques

América-MG

Alê, Gustavinho e Guilherme Pato (lesionados).

Goiás

Gonzalo Freitas, Facundo Barceló, Danilo Cunha e Esli Garci (lesionados).

Quando é?