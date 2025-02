Onde assistir a Altos x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (05), no Albertão, em Teresina; confira a transmissão e outras informações do jogo

Altos e CRB se enfrentam na noite desta quarta-feira (05), às 21h30 (de Brasília), no Albertão, em Teresina, pela 2ª rodada do Grupo A da Copa do Nordeste 2025. A partida será transmitida pelo Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

O Altos, 7° colocado da chave, estreou com derrota no torneio, caindo, de virada, perante o Sousa, fora de casa, por 2 a 1. No Campeonato Piauiense, porém, o clube é o líder do Grupo A, com oito pontos e ainda invicto. O objetivo, agora, será replicar essa boa campanha na Copa do Nordeste.

O CRB, enquanto isso, não vive lá um bom momento no Alagoano. Por isso, viajou sem alguns dos titulares, dividindo o foco com a última partida da primeira fase do Estadual, no próximo sábado. Na Copa do Nordeste, a equipe abriu sua campanha com um empate com o Vitória, em 2 a 2, e ocupa o 4° lugar.

Prováveis escalações

Altos: Não divulgado.

CRB: Não divulgado.

Desfalques

Altos

Sem desfalques divulgados.

CRB

Yan Souto (lesionado).

Quando é?