Onde assistir a Al-Khaleej x Al-Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar no Campeonato Saudita

Equipes duelam na 27ª rodada da Saudi Pro League; confira a transmissão e outras informações da partida

Al-Khaleej e Al-Hilal se enfrentam nesta sexta-feira (5), às 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Saudita. A partida acontece no Prince Mohamed bin Fahd Stadium, em Dammam, e será transmitida ao vivo pelo BandSports, na TV fechada e no streaming, e pelo Canal GOAT, no YouTube (confira a programação completa aqui).

Em oitavo lugar na tabela de classificação, o Damac vive momento de grande oscilação no campeonato. Dos seis jogos disputados até aqui, no ano de 2024, a equipe venceu apenas um, entre quatro derrotas e dois empates.

O Al-Khaleej vive momento de solidez na Saudi Pro League. Na nona colocação, com 34 pontos, a equipe está a seis jogos sem saber o que é perder, com 3 vitórias conquistadas, além de 3 empates.

Do outro lado, defendendo sua sequência de 31 vitórias - que já entrou nos livros de história do esporte mais popular do mundo, o Al-Hilal volta a campo para ampliar ainda mais a distância do segundo colocado Al-Nassr e dar continuidade aos triunfos consecutivos.

Prováveis escalações

Al-Khaleej : Sehic; Hamsal, Al-Khabrani, Masoud, Pedro Rebocho; Hamzi, Mohammed Adams, Ivo Rodrigues; Kaled Narey, Altryes e Al-Salem. Técnico: Pedro Emanuel

Al Hilal: Bono; Al-Breik, Koulibaly, Al-Bulaihi, Al-Shahrani; Milinkovic-Savic, Rúben Neves; Michael, Malcolm, Al-Dawsari; Al-Shehri. Técnico: Jorge Jesus.

Desfalques

Al-Khaleej

Sem desfalques confirmados.

Al Hilal

Neymar e Mitrovic, lesionados, são baixas do time de Jorge Jesus.