Onde assistir a Ajax x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Champions League feminina

Equipes entram em campo nesta terça-feira (19), na Johan Cruijff Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ajax e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (19), às 14h45 (de Brasília), na Johan Cruijff Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League feminina 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN no streaming (veja a programação completa aqui).

Veja esse jogo da Champions feminina ao vivo, com narração em português, no Youtube do DAZN Brasil

Embalada com a classificação para a semifinal da Copa da Inglaterra feminina após vencer o Everton por 1 a 0, o Chelsea volta as atenções para o mata-mata da Champions feminina. A equipe inglesa garantiu a classificação para as quartas de final após terminar na liderança do Grupo D, com 14 pontos. Até aqui, o time soma quatro vitórias e dois empates.

Do outro lado, o Ajax conquistou a vaga para as quartas da Champions feminina pela primeira vez após terminar na vice-liderança do Grupo C, com 10 pontos, a mesma pontuação que o líder PSG. Em seis jogos disputados até o momento, a equipe registra três vitórias, um empate e duas derrotas.

Prováveis escalações

Ajax feminino: Van Eijk; De Klonia, De Sanders, Kardinaal e Milicia Keijzer; Lily Yohannes, Rosa Van Gool e Noordam; Bente Jansen, Romée Leuchter e Grant. Técnica: Suzanne Bakker.

Chelsea feminino: Hannah Hampton; Ève Périsset, Jess Carter, Kadeisha Buchanan e Niamh Charles; Melanie Leupolz, Erin Cuthbert e Johanna Kaneryd; Sjoeke Nüsken, Guro Reiten e Lauren James. Técnica: Emma Hayes.

Desfalques

Ajax

Sherida Spitse está suspensa pelo terceiro cartão amarelo.

Chelsea

Millie Bright, Aniek Nouwen, Maren Mjelde, Nathalie Bjorn, Mia Fishel e Sam Kerr são desfalques.

Quando é?

Data: terça-feira, 19 de março de 2024

Horário: 14h45 (de Brasília)

Local: Johan Cruijff Arena - Amsterdã, HOL

Arbitragem: Maria Caputi (árbitra), Tiziana Trasciatti e Eliana Fernández González (assistentes), Marta Huerta De Aza (quarta árbitra), Aleandro Di Paolo (VAR)