Onde assistir a Águia de Marabá x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), no Estádio Mangueirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Águia de Marabá e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, pela primeira fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video no streaming (veja a programação completa).

Classificado para a semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense agora foca na estreia da Copa do Brasil. Em busca do seu segundo título na competição, o Tricolor tenta superar a campanha do ano passado, quando foi eliminado nas oitavas de final pelo Juventude, com um placar agregado de 5 a 4.

Por outro lado, o Águia de Marabá vem de um empate sem gols com o Independente pelo Parazão. As melhores campanhas da equipe na Copa do Brasil ocorreram em 2023 e 2024, quando os paraenses chegaram até a terceira fase do torneio.

Prováveis escalações

Águia de Marabá: Axel; Bruno Limão, Lucão, Matheus Baraka, Alan Pires; Janderson (Edras), Kaique, Kukri, Doda; Lucas Silva (Welves), Erico Júnior (Jonata).

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes, Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules (Lima), Arias, Riquelme Felipe (Serna), Canobbio (Keno) e Cano (Everaldo).

Desfalques

Águia de Marabá

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Thiago Silva, Renato Augusto e Ganso estão machucados.

Quando é?