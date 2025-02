A primeira fase da Copa do Brasil 2025 vai ter jogo de volta?

A edição de 2025 passou por mudanças no regulamento; veja a novidade

A Copa do Brasil de 2025 terá mudanças no formato das primeiras fases. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os confrontos da etapa inicial, que contará com 80 clubes e seguirá critérios do Ranking Nacional de Clubes (RNC).

A partir desta edição, os duelos da primeira e segunda fases serão em jogo único, com decisão nos pênaltis em caso de empate. A partir da terceira fase, os confrontos passam a ser disputados em ida e volta, com definição dos classificados nos pênaltis em caso de igualdade no placar agregado.