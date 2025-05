Vitória x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela oitava rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Vitória encara o Vasco na noite deste sábado (10), a partir das 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Sem vencer há três jogos (dois empates e uma derrota), o Vitória está em 18º lugar, com seis pontos. Além disso, o Rubro-Negro empatou no meio da semana pela Copa Sul-Americana e viu as chances de classificação diminuírem.

Do outro lado, o Vasco perdeu em casa na rodada passada e caiu para a 14ª posição, com 7 pontos. O Cruzmaltino também sofreu revés pela Copa Sul-Americana e volta a campo no fim de semana pressionado por um resultado positivo.

Mais artigos abaixo

As equipes já se enfrentaram 50 vezes, com 17 vitórias do Vasco, 21 do Vitória, além de 12 empates. No último confronto, o Cruzmaltino ganhou por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro em 2024.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Lucas Halter, Edu, Jamerson; Baralhas, Ronald, Matheuzinho; Erick (Osvaldo), Gustavo Mosquito, Janderson.

Vasco: Léo Jardim; Puma, João Victor, Luiz Gustavo, Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Carvalho (Jair ou Tchê Tchê), Coutinho, Nuno Moreira, Rayan (Adson), Vegetti.

Desfalques

Vitória

Zé Marcos, Willian Oliveira, Pepê e Carlos Eduardo estão no departamento médico, enquanto Claudinho cumpre suspensão.

Vasco

David, Guilherme Estrella, Payet, Lucas Freitas e Mauricio Lemos estão no departamento médico, enquanto Paulo Henrique cumpre suspensão.

Quando é?