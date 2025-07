São Paulo x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pela 15ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Querendo subir na tabela, São Paulo e Corinthians fazem clássico na noite deste sábado (19), a partir das 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (confira a programação completa).

Vindo de empate, o São Paulo caiu para o 16º lugar, com 13 pontos. O Tricolor ainda busca a primeira vitória desde o retorno de Crespo ao comando são-paulino e quer aproveitar o clássico para se afastar do Z-4.

O Corinthians, por sua vez, ganhou fora de casa e alcançou o nono lugar, com 19 pontos. O Timão busca um novo triunfo para tentar entrar no G-6.

As equipes já se enfrentaram 317 vezes, com 113 vitórias do Corinthians, 99 do São Paulo, além de 105 empates. No último confronto, o Tricolor ganhou por 3 a 1, pelo Campeonato Paulista 2025. Clique aqui e confira tudo sobre o majestoso.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Luciano e André Silva.

Corinthians: Hugo Souza; Léo Maná, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez (Bidon), André Carrillo e Rodrigo Garro; Ángel Romero (Talles Magno), Memphis.

Desfalques

São Paulo

Lucas Moura, Luiz Gustavo, Ryan Francisco e Jonathan Calleri seguem no departamento médico.

Corinthians

Yuri Alberto e Maycon seguem no departamento médico, enquanto Matheuzinho cumpre suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 19 de julho de 2025

sábado, 19 de julho de 2025 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Morumbis, São Paulo - SP

