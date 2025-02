Onde assistir a Santos x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela sexta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e São Paulo fazem clássico na noite deste sábado (1), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e da Max, via streaming (veja a programação completa).

Em meio a euforia com o retorno de Neymar, o Santos chega pressionado para o clássico. Isso porque o Peixe perdeu os últimos três jogos e é o segundo colocado do grupo B, com 4 pontos.

Já o São Paulo está na liderança do grupo C, com 10 pontos. O Tricolor quer manter a invencibilidade no estadual e deixar o rival em crise.

As equipes se enfrentaram em 323 jogos, sendo 139 vitórias para o Tricolor e 108 para o Alvinegro, além de 76 empates. Clique aqui e confira tudo sobre o clássico San-São.

Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Lucan Peres (João Basso), Zé Ivaldo e Souza; João Schmidt, Diego Pituca (Tomás Rincón) e Soteldo; Léo Godoy (Miguelito), Guilherme e Tiquinho Soares.

São Paulo: Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz (Patryck); Alisson, Pablo Maia, Lucas e Oscar; Luciano e Calleri (André Silva).

Desfalques

Santos

Thaciano, Lucas Braga, Aderlan e Escobar estão lesionado.

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?