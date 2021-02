Onde assistir a Salgueiro x Bahia, pela Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo neste domingo (28), às 18h (de Brasília), no Salgueirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

E uma das competições mais queridas do futebol brasileiro já começa com tudo: o Salgueiro recebe o Bahia pela primeira rodada da Copa do Nordeste, neste domingo (28), às 18h (de Brasília), no Salgueirão. O duelo terá transmissão ao vivo na Nordeste FC, a antiga Live FC, canal por assinatura que transmitirá todos os jogos da competição. Na Goal , você acompanha a partida em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Salgueiro x Bahia DATA Domingo, 28 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio Cornélio de Barros Muniz e Sá - Salgueiro, BRA HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE)

Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira (SE) e Tâmara Nayara Muhlstedt Souza (SE)

Quarto árbitro: Hugo Soares Dias Figueiredo (PE)

ONDE VAI PASSAR?



O Salgueiro receberá o Bahia / Foto: Salgueiro AC

O serviço de assinatura Nordeste FC transmitirá o confronto. Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SALGUEIRO

Jogar, ou não jogar? Foi com esse dilema que o Salgueiro chamou a atenção neste começo de Copa do Nordeste: o time pernambucano anunciou a sua desistência da competição, mas logo voltou atrás e confundiu a torcida.

Agora, porém, não dá mais para desistir: a equipe vai para o campo neste domingo (28), esperando um bom resultado contra os reservas do Bahia. O treinador segue sendo o português Daniel Neri, indo para seu terceiro ano consecutivo no comando do Carcará.

Neri deve manter a base que venceu o Afogados , pela estreia no Pernambucano, sem promover grandes mudanças.

Provável escalação do Salgueiro: Lucas; Dadinho, Ranieri, Leozão e Evandro; Bruno Sena, Moreilândia e Emanuel; Aruá, Alisson e Daniel Passira.

BAHIA

Garantido na Série A do Brasileirão em 2021 , após reta final de muitas emoções, o Bahia de Dado Cavalcanti já começou a preparação para a próxima temporada enquanto busca reforços para setores carentes no elenco.

E se uns vem, outros vão. A tendência nesse momento é que o meio-campista Gregore, destaque nos últimos anos, seja negociado com o futebol norte-americano. De qualquer jeito, o atleta não entraria em campo: o elenco principal do Bahia está de folga após o término do Brasileirão.

Para o confronto, então, o auxiliar técnico Cláudio Prates irá manter o time de aspirantes que bateu o Doce Mel, no segundo desafio pelo Campeonato Baiano, e realizou uma boa partida.

☀ Bom dia, Nação! Amanhã estreamos na Lampions, ainda com o Time de Transição, e esse é o clipe da viagem pra Salgueiro-PE #BBMP pic.twitter.com/4QFB4j1VvZ — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) February 27, 2021

Provável escalação do Bahia: Leandro; Renan Guedes, Gustavo Henrique, Everson e Mayk; Raniele, Caio Mello e Bruno Camilo; Daniel Penha, Gustavo e Ronaldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SALGUEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Altos 1 x 1 Salgueiro Brasileirão - Série D 27 de dezembro de 2020 Salgueiro 1 x 0 Afogados Campeonato Pernambucano 24 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport Recife x Salgueiro Campeonato Pernambucano 3 de março de 2021 18h (de Brasília) 4 de Julho x Salgueiro Copa do Nordeste 7 de março de 2021 16h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Doce Mel 0 x 2 Bahia Campeonato Baiano 24 de fevereiro de 2021 Bahia 2 x 0 Santos Brasileirão 25 de fevereiro de 2021

Próximas partidas