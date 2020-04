Onde assistir à reprise de Alemanha x Brasil na final da Copa de 2002

Domingo de Páscoa terá retransmissão do pentacampeonato da seleção brasileira às 16h (de Brasília)

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus, a TV Globo decidiu montar uma programação especial para a semana e anunciou a reprise da histórica final da 2002 entre x , neste domingo de Páscoa (12), às 16h (de Brasília).

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Alemanha 0 x 2 Brasil DATA Domingo, 12 de abril de 2020 LOCAL Estádio Yokohama - HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo decisivo terá transmissão na TV Globo, na TV aberta.

SOBRE A FINAL DA COPA DO MUNDO 2002



Foto: Getty Images

Há 17 anos, o dia 30 de junho entrou na história da seleção brasileira. Com dois gols de Ronaldo, o Brasil conquistou seu quinto título da Copa do Mundo ao vencer a Alemanha por 2 a 0, na final em Yokohama, no Japão.

Mais times

A conquista veio com uma campanha incontestável: sete vitórias em sete jogos, com 18 gols marcados e apenas quatro sofridos.

Mais artigos abaixo

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do Brasil: Marcos, Lúcio, Roque Júnior e Edmílson; Cafu, Gilberto Silva, Kleberson, Ronaldinho Gaúcho (Juninho Paulista, aos 84') e Roberto Carlos; Rivaldo e Ronaldo (Denílson, aos 89'). Técnico: Felipão

Escalação da Alemanha: Kahn, Linke, Ramelow e Metzelder; Frings, Schneider, Hamann, Jeremies (Asamoah, aos 76') e Bode (Christian Ziege, aos 83'); Oliver Neuville e Miroslav Klose (Oliver Bierhoff, aos 73'). Técnico: Rudi Völler

A CAMPANHA DO BRASIL

RODADA JOGO GOLS Primeira rodada Brasil 2 x 1 Ronaldo e Rivaldo Segunda rodada Brasil 4 x 0 Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo Terceira rodada 2 x 5 Brasil Ronaldo (2), Edmílson, Rivaldo e Júnior Oitavas de final Brasil 2 x 0 Rivaldo e Ronaldo Quartas de final 1 x 2 Brasil Rivaldo e Ronaldinho Semifinal Brasil 1 x 0 Turquia Ronaldo Final Alemanha 0 x 2 Brasil Ronaldo (2)

A CAMPANHA DA ALEMANHA