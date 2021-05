Onde assistir a Monaco x PSG, pela final da Copa da França?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), às 16h (de Brasília), no Stade de France; veja como acompanhar ao vivo na internet

Quarta-feira (19) é dia de decisão na França: Monaco e PSG se enfrentam à partir das 16h15 (de Brasília), no Stade de France, pela grande final da Copa da França. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil , na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Monaco x PSG DATA Quarta-feira, 19 de maio de 2021 LOCAL Stade de France, Paris, FRA HORÁRIO 16h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O palco do confronto será o Stade de France / Foto: Getty Images

A Fox Sports, canal de TV fechada, é quem vai passar o jogo desta quarta-feira, às 16h (de Brasília).

Qual é o número do canal da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MONACO

O Monaco chega à final da Copa da França podendo contar com o retorno de Geubbels, após cumprir suspensão. Por outro lado, Jovetic, com um problema na panturrilha, é dúvida para o técnico Kovac.

"Teremos que colocar tudo nesta partida contra o @PSGbrasil porque é uma final. Nós realmente queremos vencer. Devemos estar unidos, ambiciosos e fortes coletivamente."



💬 Wissam Ben Yedder #ASMPSG #CoupedeFrance pic.twitter.com/oxx6kajaWw — AS Monaco BR 🇲🇨 (@AS_Monaco_BR) May 18, 2021

Provável escalação do Monaco: Majecki; Sidibe, Maripan, Badiashile, Henrique; Martins, Fofana, Tchouameni, Golovin; Ben Yedder, Volland.

PSG

Do outro lado, o PSG pode ver na Copa da França a sua única conquista na temporada. Por isso, o técnico Mauricio Pochettino mandará a campo o que tiver de melhor, sabendo que não terá Kimpembe e Neymar, suspensos. Já Gueye, Draxler e Diallo, com problemas físicos, não estão garantidos. Desta forma, as principais esperanças de criação e gols serão Di Maria e Mbappé.

Provável escalação do PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kehrer, Bakker; Paredes, Herrera; Di Maria, Rafinha, Mbappe; Kean.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 4 x 0 Reims Ligue 1 16 de maio de 2021 Montpellier 2 (5) x (6) 2 PSG Copa da França 12 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brest x PSG Ligue 1 23 de maio de 2021 16h (de Brasília)

MONACO

JOGO CAMPEONATO DATA Monaco 2 x 1 Rennes Ligue 1 16 de maio de 2021 Rumilly Vallières 1 x 5 Monaco Copa da França 13 de maio de 2021

Próximas partidas