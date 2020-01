Onde assistir a Inter x Grêmio, pela final da Copinha 2020?

Gaúchos fazem final inédita neste sábado (25); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e disputam o título da neste sábado (25), às 10h (de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo e TV Cultura, além do Sportv, na TV fechada. Para quem não puder acompanhar, a Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Internacional DATA Sábado, 25 de janeiro de 2020 LOCAL Pacaembu, HORÁRIO 10h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal por assinatura SporTV. E na Goal você acompanha o antes, durante e pós jogo no nosso lance a lance, ao vivo!

INGRESSOS

Foram disponibilizados ingressos gratuitos para as torcidas de Internacional e Grêmio. No entanto, é necessário reservar o bilhete pelo site copasp.ligatech.com.br e apresentar o voucher virtual ou impresso na entrada do Pacaembu.

#CopinhaGreNal: Decisão da 2020 terá entrada gratuita e duas torcidas!

#CopinhaGreNal: Decisão da 2020 terá entrada gratuita e duas torcidas!

Internacional e Grêmio fazem neste sábado (25), no Pacaembu, às 10h, o Gre-Nal da grande decisão.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O chega embalado após ter elimianado o maior campeão, o , na semifinal. No torneio, totalizad com seis vitórias e dois empates no torneio.

Por outro lado, o Grêmio, comandado por Guilherme Bossle também chega invicto à final, após superarar o Oeste na semifinal, que havia eliminado o São Paulo, um dos favoritos, nas quartas.

Provável escalação do Internacional: Emerson Jr., Lucas Mazeti, Volnei, Carlos Eduardo e Leonardo; Murilo, Praxedes, Cesinha, Matheus Monteiro e Guilherme Pato; Cai

Provável escalação do Grêmio: Adriel, Luis Fernando, Alison Caligari, Heitor e Matheus Nunes; Gazão, Fernando Henrique e Pedro Lucas; Elias, Rildo e Fabrício

CAMPANHA

GRÊMIO

INTERNACIONAL