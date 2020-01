Gre-Nal da Copinha na TV aberta? Globo volta atrás e transmite para todo o Brasil

Após repercussão negativa, Globo decide transmitir a final para todo o país

Após uma grande repercussão negativa, a Rede Globo voltou atrás e anunciou a transmissão da final da de Futebol Jr para todo o . A partida entre e está marcada para este sábado (26), às 11h (de Brasília), no Pacaembu, com uma final inédita.

Inicialmente, a Globo divulgou apenas que o Sul do país poderia acompanhar ao vivo a decisão, revoltando grande parte dos torcedores. No entanto, horas depois, o grupo se manifestou novamente e anunciou a transmissão para todo o Brasil.

Parabéns para a @RedeGlobo pela parcialidade de não transmitir a Final da em rede aberta, vocês são demais!!! SQN#FinaldaCopinha#CopinhaGreNal #copinha2020 — Brady é GOAT o resto é resto!!! (@gsfmilito) January 24, 2020

A @RedeGlobo não vai transmitir a final da Copinha para todo Brasil, exceto pela @rbstv para o RS.

É a primeira vez que eles não transmitiram está final, isso eh uma vergonha. Emissora nojenta! #copinha2020 #CopinhaGreNal #GloboLixo #Inter — Fernando F9 🇦🇹 🧣 (@Nandoof9) January 24, 2020

Vale lembrar que, na TV fechada, o SporTV tem os direitos da competição e também transmitirá a finalíssima.

O último campeão foi o , que derrotou o time do nos pênaltis. O é o maior campeão com 10 títulos, logo após aparece o com cinco títulos e o São Paulo com quatro conquistas.