Onde assistir a Grêmio x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro

O Rio Grande do Sul vai parar! Grêmio e Internacional fazem mais um clássico na noite deste sábado (19), a partir das 21h (de Brasília), na Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

O Grêmio chega pressionado para o duelo. Vindo de três derrotas consecutivas, sendo a última delas uma goleada, o clube demitiu o técnico Gustavo Quinteros. James Freitas será o treinador interino do Tricolor no clássico. A equipe está na 17ª posição do campeonato, com 3 pontos marcados.

Do outro lado, o Internacional também vem de derrota sofrida no meio da semana. O Colorado é o nono colocado, com 5 pontos marcados. O time quer aproveitar o momento instável do rival para voltar a somar pontos na competição.

Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 446 vezes, com 165 vitórias do Inter contra 141 do Grêmio, além de 140 empates. O Colorado já balançou as redes 607 vezes, enquanto o Imortal fez 576 gols. Clique aqui e confira todos os detalhes sobre o Gre-Nal.

Prováveis escalações

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner e Lucas Esteves; Camilo e Villasanti; Pavón, Cristaldo e Amuzu; Braithwaite.

Internacional: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Bruno Henrique e Fernando; Tabata, Alan Patrick e Vitinho; Enner Valencia.

Desfalques

Grêmio

Cristian Oliveira e Rodrigo Ely estão no departamento médico.

Internacional

Mercado, Lucca, Bruno Gomes, Victor Gabriel, Rochet, Juninho, Wesley e Carbonero estão no departamento médico.

