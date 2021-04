Onde assistir a Granada x Manchester United, pelas quartas de final da Liga Europa?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (8), às 16h (de Brasília), no Nuevo Los Cármenes; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Davi contra Golias na segunda maior competição de clubes da Europa: o Granada recebe o Manchester United pelo jogo da ida das quartas de final da Liga Europa nesta quinta-feira (8), às 16h (de Brasília), no Nuevo Los Cármenes. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports , na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Granada x Manchester United DATA Quinta-feira, 8 de abril de 2021 LOCAL Nuevo Los Cármenes, Granada - Espanha HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Red Devils buscam a classificação às quartas da Europa League em Granada, na Espanha / Foto: Getty Images

A Fox Sports é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta (8), às 16h (de Brasília). Na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal da Fox Sports?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GRANADA

Em sua primeira participação em competições continentais, o Granada vem fazendo bonito, eliminou o poderoso Napoli na fase de pré-Oitavas e quer o título inédito.

Agora, terá o seu maior desafio: o Manchester United, considerado por muitos como o maior clube do planeta. Para tentar uma façanha improvável, o atual nono colocado da La Liga conta com os gols do veterano Roberto Soldado e com o talento do brasileiro Kenedy.

Para o confronto, o time vai sem Lozano, Luis Suárez e Luis Milla, todos lesionados. Quini está suspenso e Foulquier, Neva e Soro são dúvidas.

MANCHESTER UNITED

Rui Silva; Díaz, Domingos Duarte, Sánchez e Vallejo; Herrera e Gonalons; Puertas, Molina e Kenedy; Soldado.

Do outro lado, o Manchester United também busca a vitória, enquanto quer garantir a vaga para a Liga dos Campeões na próxima temporada, seja na Premier League ou vencendo a Liga Europa.

Grande favorito para sair com o título, os Red Devils contam com uma seleção de estrelas: Ole Gunnar Solksjaer deve utilizar o que tem de melhor no duelo diante dos espanhóis.

Martial, Mata e Phil Jones seguem lesionados e desfalcarão a equipe. Bailly está com Covid-19 e Alex Telles não deve retornar, já que também está doente - mas não com o coronavírus. A dúvida para a partida fica a cargo de Marcus Rashford, principal jogador do ataque do Manchester United que saiu lesionado diante do Brighton.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof e Luke Shaw; Fred e McTominay; Greenwood, Fernandes e Pogba (Rashford); Cavani.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRANADA

JOGO CAMPEONATO DATA Valencia 2 x 1 Granada La Liga 21 de março de 2021 Granada 0 x 3 Villarreal Serie A 3 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Valladolid x Granada La Liga 11 de abril de 2021 13h30 (de Brasília) Manchester United x Granada Europa League 15 de abril de 2021 16h (de Brasília)

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Leicester City 3 x 1 Manchester United Copa da Inglaterra 21 de março de 2021 Manchester United 2 x 1 Brighton Premier League 4 de abril de 2021

Próximas partidas