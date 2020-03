Onde assistir a Fluminense x Resende, pelo Campeonato Carioca?

Tricolor entra em campo neste domingo (8), às 18h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a segunda vitória na , o recebe o Resende na noite deste domingo (8), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do torneio estadual. O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Resende DATA Domingo, 8 de março de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor quer a classificação na Taça Rio / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após estrear com goleada sobre o por 5 a 1 na Taça Rio e se classificar para a terceira fase da Copa do , o Fluminense volta a campo neste domingo embalado.

O técnico Odair Hellmann não poderá contar com Digão, que sofreu edema na coxa esquerda. Matheus Ferraz deve ser o seu substituto.

Por outro lado, o Resende empatou com o em 1 a 1 na última rodada e busca a sua segunda vitória no Carioca. A única vitória foi diante da por 3 a 2, ainda pela sexta rodada da .

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Gilberto, Nino, Digão, Egídio; Henrique, Yuri (Yago), Nenê; Marcos Paulo, Wellington Silva, Evanílson.

Provável escalação do Resende: Ranule; Dieguinho, Grasson, Kevyn, Murilo Henrique; Rezende, Vitinho, Wescley, Geovani, Caio Cézar; Thauan

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 5 x 1 Madureira Taça Rio 1º de março Fluminense 2 x 0 -PB 4 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Fluminense Taça Rio 14 de março 16h (de Brasília) Fluminense x Volta Redonda Taça Rio 22 de março 16h (de Brasília)

RESENDE

JOGO CAMPEONATO DATA Cabofriense 2 x 3 Resende Taça Rio 9 de fevereiro Resende 1 x 1 Vasco Taça Rio 29 de fevereiro

Próximas partidas