Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (24), pela 10ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Vasco fazem clássico carioca na noite deste sábado (24), a partir das 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view, e da Cazé TV, no streaming (confira a programação completa).

Sem vencer há dois jogos (uma derrota e um empate), o Fluminense caiu para o sétimo lugar, com 14 pontos. O Tricolor, entretanto, goleou no meio da semana pela Copa do Brasil e garantiu a classificação na competição nacional. O time das Laranjeiras não poderá contar com Coutinho, suspenso.

Do outro lado, o Vasco ganhou na rodada passada e subiu para a 13ª posição, com 10 pontos. O Cruzmaltino, entretanto, se classificou com muita emoção na Copa do Brasil, graças à grande atuação de Léo Jardim nas penalidades.

As equipes já se enfrentaram 335 vezes, com 112 vitórias do Fluminense, 122 do Vasco, além de 101 empates. No último confronto, o Tricolor ganhou por 2 a 1, pelo Campeonato Carioca em 2025. Clique aqui e confira o histórico do clássico.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Ignácio, Gabriel Fuentes, Martinelli, Hércules, Ganso, Arias, Everaldo e Serna.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo, Lucas Piton, Hugo Moura, Tchê Tchê,Adson, Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

Desfalques

Fluminense

Otávio, Cano, Canobbio, Bernal, Lima estão no DM, enquanto Nonato cumpre suspensão.

Vasco

Lucas Freitas, Estrella e David estão no departamento médico, enquanto Coutinho cumpre suspensão.

Quando é?