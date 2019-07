Onde assistir a Flamengo x Emelec, pelas oitavas de final da Libertadore1

Após ser derrotado no Equador, Rubro-Negro precisa vencer por três gols de diferença para avançar

Precisando vencer por três gols de diferença para se classificar às quartas de final da , o recebe o nesta quarta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de vota das oitavas de final. O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo (para todo o ), além do canal Fox Sports. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Flamengo x Emelec DATA Quarta-feira, 31 de julho LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo, além do Fox Sports. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Pressionado após a eliminação na , o irá contar com o apoio de sua torcida no Maracanã, que esgotou os mais de 55 mil ingressos.

Precisando vencer por três gols para avançar às quartas, já que perdeu por 2 a 0 no , a equipe comandada por Jorge Jesus entra em campo cheia de desfalques. Arrascaeta, Diego e Ribeiro são desfalques certos, assim como Léo Duarte, que se transferiu para o .

Por outro lado, Rafinha e Gabigol atravessam uma grande fase.

Escalação titular:

EMELEC

O Emelec foi o segundo do Grupo B, com nove pontos, encarando na fase de grupos o , além do e o .

Escalação titular: Dreer; Caicedo, Jaime, Vega, Bagui; Arroyo, Godoy, Queiroz, Cabezas, Guerrero; Angulo.