Onde assistir a Flamengo x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela 10ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Vasco fazem clássico na noite deste sábado (15), às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, pela 10ª rodada da Taça Guanabara 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa)

Com o empate em clássico no meio da semana, o Flamengo está na liderança, com 17 pontos. O Rubro-Negro busca um novo triunfo para se aproximar do título da Taça Guanabara.

Já o Vasco é o terceiro colocado, com 14 pontos. O Cruzmaltino também quer vencer para ficar perto da classificação às semifinais do estadual.

Clique aqui e confirma as principais informações do clássico.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Varela); Pulgar (Evertton Araújo), De la Cruz (Allan), Arrascaeta; Luiz Araújo, Michael, Gonzalo Plata (Bruno Henrique)

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Jair, Tchê Tchê, Paulinho, Coutinho (Payet), Zuccarello e Vegetti

Desfalques

Flamengo

Gerson e Cleiton estão suspensos, enquanto Pedro, Viña e Alex Sandro continuam no departamento médico.

Vasco

Adson, David e Estrella seguem no departamento médico.

Quando é?