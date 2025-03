Onde assistir a Flamengo x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Carioca 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (15), no Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Fluminense prometem fazer um clássico eletrizante na tarde deste domingo (16), a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band e da Globo na TV aberta, do Sportv na TV fechada, do Premiere no pay-per-view e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa).

Após ganhar o primeiro confronto por 2 a 1, o Flamengo entra em campo com a vantagem do empate, mas garante que vai em busca de um novo triunfo para ficar com a taça. "Em 2023 eu estava em campo, fizemos 2 a 0 e sofremos a virada. Todo mundo tem que pensar dessa maneira, não tem nada decidido. É uma equipe muito qualificado do outro lado. O gol no final tirou a nossa vantagem um pouco, mas vamos entrar da mesma maneira, querendo vencer. Temos 90 minutos para firmar novamente que o Flamengo está bem e merece esse título", disse o zagueiro Léo Pereira em entrevista coletiva.

Do outro lado, o Fluminense tem a obrigação de ganhar por dois gols de diferença para conquistar o título. Caso ganhe por um tento a mais, a vaga será decidida nas penalidades. "Esse gol (no final) deu vida pra gente, a gente sabe que 2 a 0 é sempre complicado, e jogar contra o Flamengo, mas com esse gol vamos muito fortes para o fim de semana. E que a gente possa reverter e ser campeão", afirmou o atacante Keno.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson; Luiz Araújo e Plata.

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Martinelli, Otávio e Arias; Serna, Cano e Canobbio.

Desfalques

Flamengo

Pedro, Bruno Henrique, Michael, Everton Cebolinha, Danilo e Viña estão no departamento médico.

Fluminense

Fuentes, Ganso, Renato Augusto e Lima seguem no DM, enquanto Freytes cumpre suspensão

Quando é?