Onde assistir a CSA x Vasco, pelo Brasileirão Série A 2019

Cariocas busca a recuperação neste domingo (10), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O busca a recuperação no Campeonato Brasileiro neste domingo (10), contra o , às 19h (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO E ONDE É?

JOGO CSA x Vasco DATA Domingo, 10 de novembro LOCAL Rei Pelé - Maceió, BRA HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Vascaínos querem afastar a instabilidade no Brasileirão / Foto: Paulo Fernandes / Divulgação Vasco

O duelo terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você fica ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CSA

Ainda acreditando que pode escapar da zona de rebaixamento, o CSA precisa vencer o Vasco para seguir sonhando com o título.

A equipe deve contar com Dahwan e Luciano Castán, além de Apodi.

Em 18ª posição, com 29 pontos, o CSA está a seis pontos para deixar o Z-4.

Provável escalação do CSA: Carlos; Celsinho, Costa, Castán, Euller; Apodi, Vitor, Cléber, Gómez; Bustamante, Bueno

VASCO

Atravessando um momento instável, o Vasco não sabe o que é vencer há quatro jogos (dois empates e duas derrotas).

Para o confronto, o técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com Marrony e Castan, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Como resultado, Tiago Reis e Ricardo Graça serão os substitutos, respectivamente.

"Cada jogo é uma final para a gente. Esperamos fazer um grande jogo. Sabemos que o CSA é um adversário muito difícil, ainda mais jogando em casa, mas o Vasco veio preparado para tentar a vitória", disse Rossi.

Talles Magno retornou lesionado da equipe sub-17 do e se juntará a Breno e Ramon no departamento médico.

Atualmente, a equipe ocupa a 12ª posição, com 39 pontos.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Ricardo Graça, Henríquez, Henrique; Richard, Guarín, Gomes; Rossi, Ribamar, Tiago Reis

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA -PR 1 x 0 CSA Brasileirão 3 de novembro 2 x 1 CSA Brasileirão 7 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x CSA Brasileirão 16 de novembro 21h (de Brasília) CSA x Brasileirão 25 de novembro 20h (de Brasília)

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 0 x 0 Vasco Brasileirão 2 de novembro Vasco 1 x 2 Brasileirão 6 de novembro

Próximas partidas