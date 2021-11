Onde assistir à cerimônia de entrega da Bola de Ouro 2021?

A premiação da Bola de Ouro está de volta. O evento, que foi cancelado pela pandemia em 2020, é um dos mais valorizados do futebol. Nele, os melhores jogadores da temporada são eleitos pela revista France Football.

O grande evento premiará o melhor jogador da temporada. Vale lembrar que as exibições dos jogadores na final da Liga dos Campeões (vencida pelo Chelsea), Copa América (vencida pela Argentina) e a Eurocopa (vencida pela Itália) são fundamentais para decidir o futuro vencedor.

A France Football já divulgou a lista dos 30 indicados para a final do prêmio. Na lista, figuram grandes nomes, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Neymar e Salah.

Onde assistir à cerimônia da Bola de Ouro?

A ESPN Brasil, na TV fechada transmite para todo país a entrega de um dos prêmios mais valorizados do futebol mundial nesta segunda-feira (29).

Os torcedores poderão acompanhar o evento a partir das 16h30 (de Brasília), na espera de conhecer o melhor jogador da temporada 2020/21. Lionel Messi, atacante do PSG e da Argentina, e Robert Lewandowski, atacante do Bayern de Munique e da seleção polonesa, são os favoritos, mas Jorginho e Kanté, do Chelsea, correm por fora.