Onde assistir a Barcelona x Boca Juniors pela Maradona Cup?

O Barcelona e o Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (14), na Arábia Saudita, às 14h (de Brasília), em um amistoso, chamado de Maradona Cup, em homenagem a um dos maiores jogadores do mundo, Diego Armando Maradona. A partida terá transmissão ao vivo da BarçaTV, direto do YouTube.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Boca Juniors DATA Terça-feira, 14 de dezembro de 2021 LOCAL Estádio Mrsool Park - Riad, Arábia Saudita HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O torcedor pode acompanhar a partida amistosa através da BarçaTV, diretamente do YouTube, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Barcelona e Boca Juniors se enfrentam pela Copa Maradona. A é uma homenagem a um dos maiores jogadores da história do futebol, que faleceu no dia 25 de novembro de 2020.

🔥 DIA DE BARÇA! 🔵🔴



🆚 @BocaJrsOficial

🏆 Maradona Cup

🏟 Mrsool Park

⏰ 20h local (🇧🇷14h, 🇵🇹15h e 🇪🇸18h)

📺 Assista ao vivo na BARÇA TV+

👉https://t.co/wBpamo62ec👈 pic.twitter.com/rCroL0dcmU — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) December 14, 2021

Maradona vestiu as camisas do Barcelona e do Boca Juniors na sua carreira como jogador. Pelo Barça, ele conquistou a Copa do Rei, Copa da Liga Espanhola e Supercopa da Espanha. Já pelo Boca Juniors, venceu o Campeonato Argentino de 1981.

Além da homenagem para o jogador, a partida pode marcar ainda a estreia de Daniel Alves com a camisa do Barcelona. O brasileiro foi relacionado pela primeira vez desde sua contratação, já que não pode ser inscrito em competições oficiais até janeiro.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Araújo, Pique, Umtiti; Nico, Busquets, Daniel Alves (Gavi); Dembélé, De Jong, Ezzalzouli e L. de Jong.

Provável escalação do Boca Juniors: Rossi; Advincula, Izquierdoz, Marcos Rojo, Fabra; Almendra, Campuzano e Juan Ramirez; Villa, Cardona e Luis Vázquez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 3 x 0 Barcelona Liga dos Campeões 8 de dezembro de 2021 Osasuna 2 x 2 Barcelona Campeonato Espanhol 12 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Elche Campeonato Espanhol 18 de dezembro de 2021 14h30 (de Brasília) Sevilla x Barcelona Campeonato Espanhol 21 de dezembro de 2021 17h30 (de Brasília)

BOCA JUNIORS

JOGO CAMPEONATO DATA Talleres Cordoba 0 (4) x (5) 0 Boca Juniors Copa da Argentina 8 de dezembro de 2021 Boca Juniors 8 x 1 Central Córdoba Campeonato Argentino 11 de dezembro de 2021

Próximas partidas