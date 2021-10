Maradona Cup: o que é e quando será o duelo entre Barcelona e Boca Juniors?

Os clubes farão uma partida em homenagem ao craque argentino, que faleceu há quase um ano

O Barcelona anunciou que vai enfrentar o Boca Juniors em uma partida amistosa pela Copa Maradona. Os clubes farão a partida comemorativa em homenagem ao craque argentino Diego Armando Maradona, que faleceu há quase um ano.

O duelo, em homenagem ao jogador, será realizado em 14 de dezembro no Mrsool Park, em Riad, na Arábia Saudita, com capacidade para 25 mil torcedores. Além disso, será a primeira vez que as duas equipes se enfrentam neste país do Oriente Médio.

Maradona vestiu as camisas do Barcelona e do Boca Juniors na sua carreira como jogador, e por isso, a homenagem será feito ao argentino. O Barcelona utilizou suas redes sociais para fazer o anuncio do jogo amistoso, que poderá ser visto na TV oficial do clube.

Barcelona e o Boca já se enfrentaram 10 vezes na história. O último jogo foi na vitória da equipe espanhola por 3 a 0 no Troféu Joan Gamper, com gols de Malcom, Messi e Rafinha Alcântara, ainda em 2018.

Diego Maradona, por sua vez, vestiu a camisa do Boca Juniors em duas ocasições. A primeira foi em 1981/82, vencendo o Campeonato Argentino de 1981. A segunda passagem durou entre 1995 e 1997 no último ano da sua carreira como jogador profissional.

Pelo Barcelona, Maradona jogou entre 1982 e 1984, conquistando a Copa do Rei, Copa da Liga Espanhola e Supercopa da Espanha - todas em 1983.

Desta forma, a partida servirá como homenagem a um dos maiores jogadores da história do futebol, que faleceu no dia 25 de novembro de 2020.